Tennis lariano Andrea Arnaboldi in campo nel pomeriggio in Francia

Giornata importate per il tennis lariano che oggi pomeriggio vede scendere in campo in Francia il suo principale portacolori Andrea Armandoli impegnato nel secondo turno di qualificazioni al Challenger di Lilla. Nel pomeriggio infatti il canturino sfida la testa di serie numero 4, il giocatore di casa il transalpino Antoine Hoang, numero 130 dell’Atp ma che è stato anche tra i primi 100 giocatori al mondo. Tra i due non ci sono precedenti ma Arnaboldi se la può giocare anche perchè si è dimostrato in forma durante il primo match di quaii vinto con pieno merito e al termine di una buona prestazione contro un’altra racchetta francese quella di Manuel Guinard con il punteggio di 7-6, 6-0. Dopo una prima partita equilibrata e chiusa al tie break a suo favore, Arnabodi poi si è imposto in scioltezza nel secondo set non lasciando giochi all’avversario Un Arnaboldi apparso in crescita dopo il problema alla schiena che lo aveva condizionato in questo avvio di 2021. Oggi vediamo come si competerà nella seconda sfida contro, Antoine Hoang, per provare a continuare il suo cammino nel Challenger di Lilla.