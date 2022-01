Tennis lariano Andrea Arnaboldi nella notte eliminato dal giapponese Daniel al 1° turno

News dal mondo della racchetta

Tennis lariano il brianzolo si è arreso al nipponico per 6-3, 6-3 sul campo in cemento del Melbourne Park

Brutte notizie nella notte per il tennis lariano. Già perché a Melbourne il canturino Andrea Arnaboldi non è riuscito nell'impresa di accedere a secondo turno delle qualificazioni del prestigioso Australian Open, primo Slam del 2022 che si svolgerà dal 17 al 30 gennaio con un montepremi pari a oltre 54 milioni di dollari. Il tennista brianzolo infatti è stato battuto nel turno inaugurale, giocato sul campo in cemento di Melbourne Park, dal forte giapponese Taro Daniel numero 125 del ranking mondiale che si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 6-3. Finisce così al primo turno il sogno di Arnaboldi di provare ad accedere al tabellone principale degli Australian Open mentre Daniel passa al 2° turno di qualificazioni dove sfiderà l'italiano GianMarco Moroni. che nella notte ha superato l'indiano Ramkumar Ramanathan in due set con il punteggio di 6-3, 7-5. Ricordiamo che Arnaboldi si era conquistato la possibilità di giocare queste qualificazioni a Melbourne grazie ai buoni risultati conseguiti nel finale di 2021.