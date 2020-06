Tennis lariano Andrea Arnaboldi numero 7 nell’entry list degli Assoluti

Tennis lariano chiuse le iscrizioni per i campionati Italiani di Todi dal 20 al 28 giugno.

Tennis lariano il torneo si aprirà già sabato con le qualificazioni a cui parteciperò anche Federico Arnaboldi

News importanti per il tennis lariano e per uno dei suoi esponenti più importanti quale il canturino Andrea Arnaboldi. Si sono infatti chiuse le iscrizioni per i campionati assoluti d’Italia che tornano dopo 16 anni e si svolgeranno a Todi dal 20 al 28 giugno. Il via già sabato con le qualificazioni. Il torneo essendo il primo in assoluto dopo il lockdown sarà trasmesso in Diretta tv: in chiaro sul digitale terrestre dal canale SuperTennis e sul satellite da Sky Sport. Il via però già sabato 20 con le qualificazioni, da lunedì 22 invece i tabelloni principali. Il tabellone principale maschile sarà composto da 32 giocatori: 20 con accesso diretto in ordine di classifica ATP, 4 wild card individuate dal settore tecnico FIT e 8 provenienti dal tabellone di qualificazioni. Testa di serie numero 1 Lorenzo Sonego. numero 46 del ranking mentre al numero 7 nella entry list troviamo il canturino Andrea Arnaboldi. Sabato 20, domenica 21 e lunedì 22 giugno andranno in scena le qualificazioni maschili che vedranno in campo anche il giovane canturino Federico Arnaboldi cugino minore di Andrea, e lo stesso 22 inizieranno i match del tabellone principale. Tutti gli incontri fino ai quarti di finale compresi si disputano al meglio di due set su tre con tie-break sul punteggio di 6 giochi pari e con la disputa di un tie-break decisivo a 10 punti al posto del terzo set. Gli incontri delle semifinali e della finale si disputeranno con la formula dei tre set, tutti con tie-break a 7 punti sul punteggio di 6 giochi pari.