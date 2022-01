Tennis lariano Andrea Arnaboldi oggi gioca il 1° turno delle qualificazioni dell'Australian Open

News dalla racchetta nostrana

Appuntamento importante questa notte per il tennis lariano che fa il tifo per il suo rappresentante di punta il canturino Andrea Arnaboldi che scende in campo a Melbourne per il 1° turno delle qualificazioni del prestigioso Australian Open, primo dello Slam del 2022. Il giocatore brianzolo si è guadagnato questa possibilità grazie agli ultimi buoni risultati del 2021 e soprattutto alla finale raggiunta al Challenger ATP 80 di Forlì dove si è arreso al forte russo Pavel Kotov. Ora come detto Arnaboldi è pronto per il primo match di qualificazione per entrare nel tabellone principale dell'Australian Open e oggi se le vedrà contro il quotato atleta giapponese Taro Daniel numero 125 del ranking mondiale. Non un sorteggio benevolo per il canturino che se riuscirà a superare l'ostacolo nipponico nel secondo turno se la dovrà vedere contro il vincente del match tra l'indiano Ramkumar Ramanathan e l'italiano GianMarco Moroni.