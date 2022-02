Tennis lariano: Andrea Arnaboldi oggi in campo nel main draw del Challenger di Forlì

News dalle racchette nostrane

Buone notizie per l'esperto giocatore brianzolo.

Tennis lariano: buone notizie per l'esperto giocatore brianzolo

Tennis lariano: il canturino sfida nel primo turno il forte tedesco Matz Moraing, numero 148 nel ranking mondiale

Buone nuove per il tennis lariano e ancora una volta arrivano dai campi di Forlì. Già perché ieri Andrea Arnaboldi si è qualificato per il tabellone principale del Challenger di Forlì 5. Il tennista canturino, dopo aver eliminato al primo turno di qualificazioni il rumeno Victor Vlad Cornea con il netto punteggio di 6-1, 6-1, ieri si è ripetuto bissando e regolando in tre set il tennista tedesco Julian Lenz con il punteggio di 7-6, 3-6, 6-4.

Un successo che ha aperto le porte del main draw ad Arnaboldi che proprio oggi torna in campo per il 1° turno sfidando un altro giocatore tedesco la testa di serie numero 4, il forte Matz Moraing, attuale numero 148 al mondo.