Tennis lariano Andrea Arnaboldi passa agli ottavi del Challenger di Braga

Belle notizie arrivano dal Portogallo per il tennis lariano e per una delle sue racchette più prestigiose ed esperte. Stiamo parlando del canturino Andrea Arnaboldi che è tornato alla vittoria nel primo turno del tabellone principale del Challenger Atp di Braga. Sulla terra battuta portoghese il brianzolo ha battuto in tre set il belga Joris De Loore con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3. Un'autentica maratona durata oltre due ore e mezza che ha visto Arnaboldi vincere il primo set poi accusare il ritorno dell'avversario e infine andare a imporsi nella terza e decisiva partita con il 6-3 conclusivo. Un successo che apre le porte per Arnaboldi degli ottavi di finale del torneo che oggi lo vedrà sfidare l’americano Thai-Son Kwiatkowski che ieri ha battuto il giocatore di casa Frederico Ferreira Silva, testa di serie numero 7. In palio un posto nei quarti di finale del Challenger di Braga.