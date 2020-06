Tennis lariano Andrea Arnaboldi passa agli ottavi di finale degli Assoluti

Tennis lariano grandi notizie dai campionati italiani di Todi.

Tennis lariano il canturino oggi sfida Capecchi mentre il cugino Federico sfida in mattinata nel 1° turno Nardi

Arrivano grandi notizie per il tennis lariano dai Campionati Italiani in corso di svolgimento a Todi. Merito dei due cugini Andrea e Federico Arnaboldi. Ieri fari puntati su Andrea Arnaboldi che ha superato il 1° turno del tabellone principale guadagnando così l’accesso agli ottavi di finale, dove oggi in serata sfiderà Jacopo Berrettini, fratello del celebre Matteo numero 8 delle classifiche mondiali. Andrea nel match di ieri ha battuto il toscano Daniele Capecchi con un secco 6-2 6-2 e come detto oggi tornerà in campo in chiusura di giornata sul campo centrale del Tennis club Todi 1971. Torna in campo oggi anche il cugino Federico Arnaboldi che dopo aver passato le qualificazioni battendo Procopio nel primo match e poi Erik Crepaldi nella seconda gara, ora nel 1° turno del tabellone principale sfiderà in mattinata il marchigiano Luca Nardi