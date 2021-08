Tennis lariano Andrea Arnaboldi passa il primo turno del Challenger di Barletta

Tennis lariano buone notizie per il tennista canturino che è tornato al successo.

Bella notizia per il tennis lariano che ha applaudito il ritorno al successo di Andrea Arnaboldi. Il tennista canturino dopo essere stato eliminato recentemente dai tornei Atp di Verona, Trieste e Praga, si è riscattato superando il primo turno del Challenger Atp di Barletta. Il tennista canturino è riuscito ad eliminare la testa di serie numero 2 l’argentino Juan Juan Manuel Cerundolo per ritiro quando però il match era alla fine. Il giovane sudamericano si è ritirato quando il brianzolo era avanti sul punteggio di 6-1, 2-6, 5-2. Arnaboldi era partito subito forte aggiudicandosi il primo set per 6-1 per poi subire il ritorno dell'argentino nel secondo set. Nel terzo set dopo che il sudamericano era stato costretto a fermarsi e chiedere l'intervento del medico, Arnaboldi è volato sul 5-2 quando Juan Manuel Cerundolo ha alzato bandiera bianca. Nel prossimo turno, per il canturino dovrà affrontare un altro 19enne Giulio Zeppieri.