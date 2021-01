Tennis lariano Andrea Arnaboldi poco fortunato ed eliminato in Turchia

Tennis lariano butte notizie dal torneo Atp di Antalya per la racchetta nostrana.

Tennis lariano il brianzolo è stato battuto al primo turno dal georgiano Nikoloz Basilashvili in rimonta in tre set

Inizio di 2021 poco fortunato per Andrea Armaboldi numero uno del tennis lariano. Il tennista brianzolo infatti dopo essere entrato nel tabellone principale del torneo Atp di Antalya è stato battuto al primo turno in tre set per 4-6 , 7-5, 6-1 dal georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 16 delle classifiche mondiali Atp nel 2019 e testa di serie numero 6 del torneo turco. Dopo aver vinto il primo set per 6-4 Arnaboldi è andato a soli due punti dal successo finale nella seconda partita che ha però visto il tennista di Tiblisi salvarsi per poi andare a vincere in rimonta. Il tennista canturino nel terzo set non è più riuscito a restare in partita arrendendosi per 1-6 al georgiano attuale numero 40 del ranking mondiale.