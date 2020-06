Tennis lariano Andrea Arnaboldi si arrende a Sonego a un passo dal tricolore

Tennis lariano si sono chiusi ieri i campionati italiani di Todi.

Tennis lariano in finalissima il canturino ha lottato e giocato molto bene ma è stato sconfitto dal top50 per 6-4, 6-3

Il tennis lariano applaude Andrea Arnbaoldi a un passo dal titolo italiano. Il tennista canturino è ststo protagonista assoluto dei campionati italiani andati in scena dal 22 al 28 giugno a Todi arrendendosi solo a un passo dallo scidetto. Dopo aver battuto Andrea Vavassori nella semifinale di sabato con un secco 6-1, 6-2, Arnabldi ieri pomeriggio è andato all’assalto del tricolore ma si è dovuto arrendere a Lorenzo Songeo testa di serie numero 1 del torneo e top 50 nelle classifiche mondiali. Ma la racchetta canturina è uscita a testa alta dal centrale di Todi perdendo dopo un bel match con il punteggio di 6-4, 6-3 giocando davvero un’ottima partita frutto del tradizionale tennis spettacolare e divertente.

“Complimenti a Lorenzo – ha detto a fine partita Arnaboldi – Ringrazio gli organizzatori che hanno reso possibile questi campionati Assoluti, facendoci tornare in campo. E’ stato davvero bello tornate in campo e giocare”.