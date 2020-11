Tennis lariano Andrea Arnaboldi si arrende in semifinale al Challenger di Parma

Tennis lariano niente da fare per la recchetta brianzola oggi al torneo ducale.

Niente da fare per il tennis lariano che oggi sperava di brindare al passaggio in finale di Andrea Arnabolsi al Challenger di Parma. Purtroppo invece il bravo tennista canturino questa mattina ha perso la semifinale del torneo ducale contro il britannico Liam Broady che si è imposto in rimonta per 6-4, 1-6, 4-6. Dopo aver eliminato il francese Gregoire Barrere negli ottavi e nei quarti il portoghese Frederico Ferreira Silva, oggi il brianzolo non è riuscito a ripetersi e staccare il biglietto per la finalissima di domani anche se era partito proprio bene. Dopo aver vinto il primo set per 6-4, Arnaboldi si è dovuto arrendere male nel secondo perso 1-6 e quindi anche nel terzo set decisivo sconfitto per 4-6. In finalissima del torneo ducale di domani quindi è volato Liam Broady che se la vedrà con il vincente della seconda semifinale Cedrik Marcel Stebe-Quentin Halys in corso di svolgimento.