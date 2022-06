Tennis lariano Andrea Arnaboldi si ferma ai quarti del Challenger di Montechiarugolo-Parma

Tennis lariano buone nuove per la racchetta dell'esperto giocatore brianzolo

Tennis lariano il canturino è stato battuto in due set dallo svedese Elias Ymer che si è imposto per 6-3, 7-5

Continua il buon momento per Andrea Arnaboldi, il giocatore canturino massimo esponente del tennis lariano. Dopo essere uscito di scena agli ottavi di finale del Challenger di Perugia, l'esperto tennista brianzolo è arrivato fino ai quarti di finale del Challenger di Montechiarugolo-Parma. Arnaboldi aveva aperto il torneo battendo nel match d’esordio lo slovacco Norbert Gombos numero 118 del ranking Atp per 6-2, 7-6 e poi bissando nel secondo turno a spese del colombiano Daniel Elahi Galan numero 113 delle classifiche internazionali, al tremine di tre set davvero combattuti con il punteggio di 7-6, 0-6, 7-6. Come detto però il cammino della racchetta canturina si fermato nei quarti di finale battuto in due set dal forte svedese Elias Ymer, numero 148 dell’Atp, che si è imposto per 6-3, 7-5.