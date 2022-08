Tennis lariano Andrea Arnaboldi si qualifica per gli ottavi del Challenger di Meerbusch

Tennis lariano buone notizie alla Germania per l'esperto atleta brianzolo.

Buone notizie dalla Germania per il tennis lariano e per una delle sue racchette principali. L'esperto tennista canturino Andrea Arnaboldi infatti è partito bene nel Challenger di Meerbusch in Germania. Sulla terra battuta tedesca infatti nel 1° turno del tabellone principale l'atleta brianzolo ha eliminato in due set con il punteggio di 7-5, 6-1 il francese Geoffrey Blancaneaux, testa di serie numero 6 del torneo. Primo set tosto vinto in rimonta da Arnaboldi che poi ha chiuso in scioltezza nella seconda partita. Un successo comunque non scontato per Arnaboldi che ha battuto per la prima volta in carriera il forte giocatore transalpino e ora nel secondo turno, agli ottavi di finale, se la vedrà domani 10 agosto contro l’indiano Sumit Nagal che ieri ha battuto il francese Dan Added con il punteggio di 7-6, 6-3. Una sfida che metterà in palio il passaggio ai quarti di finale del torneo tedesco.

