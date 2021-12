Tennis lariano Andrea Arnaboldi si qualifica per i quarti del Challenger Atp di Forlì.

Buone nuove per la racchetta brianzola

Buone notizie per il tennis lariano arrivano dal secondo Challenger ATP 80 di Forlì che si è aperto questa settimana presso il Circolo Tennis Villa Carpena e che si concluderà domenica 12 dicembre. Al torneo romagnolo infatti ha fatto il suo esordio nel miglior modo possibile il tennista canturino Andrea Arnaboldi che ha superato negli ottavi di finale Raul Brancaccio che si è dovuto ritirare nel corso del secondo set quando il brianzolo stava vincendo con il punteggio di 6-4, 4-1. Un problema al braccio ha messo fuori gioco Brancaccio lasciando così via libera per i quarti di finale ad Arnaboldi che ora se la vedrà con la racchetta dell’olandese Gijs Brouwer.