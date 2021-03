Tennis lariano Andrea Arnaboldi si ritira ai quarti del Challenger di Lille

Tennis lariano brutte notizie dalla Francia per l’atleta canturino.

Brutte notizie dalla Francia per il tennis lariano e per il suo principale esponente il canturino Andrea Arnaboldi. Purtroppo ieri il tennista brianzolo si è dovuto ritirare durante i quarti di finale del torneo Challenger di Lille che lo vedeva opposto al giovane belga Zizou Bergs. Purtroppo il match si è interrotto sul 4-2 nel primo set a favore del belga, quando Arnaboldi ha dovuto fermarsi e ritirarsi per un problema al braccio che già si era manifestato nel corso del match precedente degli ottavi vinto contro transalpino Antoine Hoang, numero 130 dell’Atp con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-3. Ricordiamo che nel turno d’esordio Arnaboldi aveva eliminato un altro francese Manuel Guinard con il punteggio di 7-6, 6-0 . Peccato per Arnaboldi che così vede sfumare l’obiettivo semifinale al Challenger di Lille cove accede il belga Zizou Bergs.

Oggi seconda giornata della Super Next Gen a Villa Olmo

Intanto oggi seconda giornata al Tennis Como della tappa lariana del Super Next Gen Italia, il più importante circuito giovanile d’Italia valido anche come prova di qualificazione ai Campionati Italiani assoluti di categoria. Il torneo riservato alle categorie Under16 e Under18 si è aperto ieri sulla terra rossa di Villa Olmo per chiudersi con le finali di domenica 4 aprile proprio nel giorno di Pasqua. I tornei sia maschile che femminile però si giocheranno a porte chiuse visto che per le normative anti covid il circolo rimarrà chiuso al pubblico e l’accesso sarà consentito solo ai giocatori.