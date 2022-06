Tennis lariano Andrea Arnaboldi subito fuori nelle qualificazioni per Wimbledon

Tennis lariano ieri in Inghilterra derby italiano amaro per il giocatore brianzolo.

Tennis lariano nel 1° turno del tabellone il canturino è stato battuto in rimonta da Riccardo Bonadio per 6-4, 6-7, 5-7

Si è coclusa amaramente l'avventura oltre manica per la principale racchetta del tennis lariano, quella di Andrea Arnaboldi battuto ieri nel 1° turno del tabellone di qualificazione di Wimbledon. Peccato perché nel derby italiano contro il friulano Riccardo Bonadio, il tennista canturino era partito davvero bene vincendo il primo set per 6-4. Nella seconda partita grande battaglia con Bonadio che è riuscito a pareggiare i conti vincendo, ma solo al tie break per 7-6. Tutto rimandato quindi al terzo e decisivo set con Arnaboldi che è partito subito forte volando prima sul 2-0 e poi sul 5-3 quando, dopo aver servito anche per il match, si visto rimontare e battere dal rivale azzurro per 7-5. Derby amaro quindi per il brianzolo che quando ormai pensava di averla in mano, ha visto sfumare una qualificazione al secondo turno dove ora Bonadio se la vedrà con lo svedese Elias Ymer.