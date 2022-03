Tennis lariano Andrea Arnaboldi supera il primo turno del Challenger di Roseto

News dalle recchette nostrane

Buone nuove per il tennis arrivano dagli Abruzzi dove Andrea Arnaboldi ha superato il primo turno del Challenger di Roseto. L'esperto tennista canturino ieri ha battuto in due set per 6-1, 7-6 approdando così al secondo turno del prestigioso torneo sulla terra rossa. Il match è durato poco più di un'ora e mezza in cui il brianzolo è partito molto forte dominando il primo set mentre ha faticato maggiormente nel secondo imponendosi solo al tiebreak. Ora nel secondo turno Arnaboldi affronta oggi il serbo Nikola Milojevic testa di serie numero 4 del tabellone e numero 126 delle classifiche mondiali Atp.