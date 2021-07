Tennis lariano Andrea Arnaboldi torna al successo in Finlandia dopo un lungo stop

Tennis lariano buone notizie per i due cugini canturini dal circuito internazionale.

Tennis lariano oggi torna in campo anche il giovane cugino Federico nel 1° turno del torneo Itf "Città di Perugia"

Il tennis lariano applaude il ritorno al successo, dopo un periodo non facile, della sua racchetta più prestigiosa quella di Andrea Arnaboldi. Dopo un lungo stop per infortunio il forte tennista canturino è tornato alla vittoria in un torneo del circuito internazionale Challenger Atp e lo ha fatto al primo turno del torneo sulla terra battuta di Tampere, in Finlandia, dove ha superato con autorità il brasiliano Felipe Meligeni Rodrigues Alves. Un match che si presentava non facile ma che Arnaboldi ha saputo interpretare nel modo migliore e vincere in scioltezza in poco più di un ora di gioco con il punteggio di 6-1, 6-4. Con questa vittoria Andrea vola agli ottavi di finale dove ora sfiderà il kazako Dmitry Popko, testa di serie numero 5 e numero 187 delle classifiche mondiali dell’Atp con l'obiettivo di accedere ai quarti di finale del torneo finlandese.

Oggi torna in campo a Perugia anche Federico Arnaboldi

Oggi torna in campo anche il cugino di Andrea, il più giovane Federico Arnaboldi che reduce dal successo nell'Itf di L'Aquila oggi si presenta al via del 1° turno del Torneo Città di Perugia. Al questo torneo ITF il 21enne Federico, seguito dal maestro Diego Nargiso, è stato inserito subito nel tabellone principale come testa di serie numero 7.