Tennis lariano Andrea Arnaboldi vola agli ottavi del Challenger di Bari

News dai campi di tennis

Tennis lariano buone notizie dalla Puglia per la racchetta canturina.

Tennis lariano buone notizie dalla Puglia per la racchetta canturina.

Tennis lariano ora l'esperto atleta brianzolo se la vedrà con Filippo Baldi per un posto nei quarti

Buone nuove per il tennis lariano arrivano direttamente dal Challenger di Bari per mano di Andrea Arnaboldi. L'esperto tennista canturino infatti ha esordito nel migliore dei modi nel torneo pugliese superando il primo turno a spese del giovane emergente atleta danese Holger Rune testa di serie numero 2 che è stato costretto al ritiro nel corso della seconda partita. Di fatto però Arnaboldi stava conducendo il match e dopo aver vinto il primo set per 6-4 stava anche vincendo il secondo con il parziale di 1-0' e 40-15. Arnaboldi si è così qualificato per gli ottavi di finale dove sfiderà in un derby tutto italiano Filippo Baldi che ha superato Pavel Kotov per 6-0, 6-4. Il vincente poi nei quarti sfiderà il vincente dell'ottavo di finale tra Andrea Vavassori e Andrea Pellegrino.