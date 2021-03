Tennis lariano Andrea Arnaboldi vola agli ottavi del Challenger di Biella

Tennis lariano ancora belle notizie dal campo per i due cugini brianzoli.

Tennis lariano Federico Arnaboldi entra nel tabellone principale dell’ITF di Porec

Ancora belle notizie per il tennis lariano e ancora festa doppia in casa Arnaboldi. I due cugini brianzoli infatti avanzano rispettivamente Andrea nel Challenger di Biella e Federico nel Torneo Itf di Porec in Croazia.

Andrea Arnaboldi doma l’australiano James Duckworth e avanza a Biella

Grande colpo quello messo a segno ieri da Andrea Arnaboldi, miglior portacolori del tennis nostrano, che si è qualificato per gli ottavi di finale del tabellone principale del Challenger di Biella, Dopo are superato le qualificazioni battendo il francese Fabien Reboul con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-4 e il russo Kirill Kivattsev con il punteggio di 6-3, 6-4, il canturino nei sedicesimi di finale del main draw ieri ha compiuto l’impresa di domare la testa di serie numero 1, l’australiano James Duckworth con il punteggio di 6-4, 6-3 al termine di una gara ben giocata in cui ha sbagliato davvero poco. Ora Andrea Arnaboldi negli ottavi di finale di Biella giovedì 11 marzo affronterà a mezzogiorno l’ucraino Illya Marchenko per continuare la scalata.

Federico Arnaboldi entra nel tabellone principale in Croazia

Anche in Croazia buone nuove per la famiglia Arnaboldi merito del più giovane Federico che è entrato nel tabellone principale dell’Itf di Porec. Dopo aver superato nel primo match di qualificazioni il ceco Yvo Panak al tie break con il punteggio di 6-0, 0-6, 10-6 e nel secondo turno per 6-3 6-2 il rumeno Vladimir Filip, il giovane brianzolo ha messo a segno il terzo e decisivo sigillo che gli vale il passaggio nel main draw battendo Giacomo Dambrosi del Tennis Club Padova per 6-3, 6-1. Ora nel tabellone principale per Federico Arnaboldi il sorteggio ha riservato la testa di serie numero 4 (e numero 400 al mondo) il francese Antoine Cornut Chauvinc.