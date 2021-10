Tennis lariano Andrea Arnaboldi vola agli ottavi del Challenger di Lussino in Croazia 

News dalla terra rossa croata

Buone nuove da oltre frontiera per l'atleta canturino.

Tennis lariano buone nuove da oltre frontiera per l'atleta canturino.

Tennis lariano l'esperto brianzolo ora se la vedrà con il giovane Jonas Forejtek per unposto nei quarti

Belle notizie arrivano da oltre confine per il tennis lariano e per Andrea Arnaboldi. L'esperto tennista canturino ha aperto nel migliore dei modi la sua avventura al Challenger di Lussino in Croazia superando il primo turno grazie al successo ottenuto contro la testa di serie numero 7 del tabellone, l’inglese di Derby Jay Clarke battuto in tre set con il punteggio finale di 6-3, 3-6, 6-3. Sulla terra rossa croata è andata in scena una sfida molto combattuta durata oltre due ore che ha visto il brianzolo vincere il primo set poi subire la rimonta e il pareggio del britannico ed infine imporsi nella terza e decisiva partita per 6-3 dopo aver strappato il servizio all’avversario ma sprecando ben 5 match poit prima di chiudere la contesa e volare agli ottavi di finale. Nel prossimo turno Arnaboldi sfiderà il giovane tennista della Repubblica Ceca Jonas Forejtek, numero 300 al mondo.

E buone notizie per Andrea Arnaboldi sono arrivate anche proposito della classifica Atp internazionale. Già perché il 30enne canturino è salito di ben otto posizioni nel ranking assestandosi al numero 273.