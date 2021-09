Tennis lariano, Andrea Arnaboldi vola ai quarti del 15° Challenger Città di Como

Tennis lariano: buone nuove per l'esperto tennista brianzolo all'Atp di Villa Olmo.

Tennis lariano ora il canturino se la vedrà con Gian Marco Moroni per un posto in semifinale

Il Tennis lariano può fare festa grazie ad Andrea Arnaboldi che ha superato anche il secondo turno al Challenger Atp Città di Como. Il tennista canturino ieri infatti è stato protagonista sul campo centrale del match clou degli ottavi di finale del tabellone principale superando la testa di serie numero 3 lo slovacco Andrej Martin che era stato finalista nel 2019 proprio sulla terra rossa di Villa Olmo. Match difficile che ha visto Arnaboldi imporsi in rimonta dopo aver perso 4-6 il primo set. Poi però spinto dal calore del pubblico amico del Centrale di Como ha chiuso 6-4 il secondo set strappando il servizio all’avversario al decimo gioco per poi imporsi 6-3 nella terza decisiva partita. Con questo bel risultato Arnaboldi vola ai quarti dove sfiderà Gian Marco Moroni che nel primo dei due derby di giornata aveva battuto Federico Gaio. Ai quarti anche Riccardo Bonadio che ha regolato Federico Iannaccone, così come la testa di serie numero 1, il tedesco Daniel Altmaier che ha battuto il brasiliano Joao Menezes. Inoltre ieri si è aperto anche il 1° turno del tabellone del doppio.

Tutti i risultati di ieri

Main Draw (secondo turno):

Andrea Arnaboldi (Ita) b. Andrej Martin (Svk) 4-6, 6-4, 6-3;

Gian Marco Moroni (Ita) b. Federico Gaio (Ita, 5) 7-5, 6-1;

Riccardo Bonadio (Ita) b. Federico Iannaccone (Ita) 6-2, 6-1;

Daniel Altmaier (Ger, 1) b. Joao Menezes (Bra) 6-0, 7-5.

Doppio (primo turno):

M.Bortolotti/M.Cuevas b. I.Sabanov/M.Sabanov 5-7, 6-2, 10/7;

M.Huesler/L.Margaroli b. A.Begemann/A.Olivetti 3-6, 6-1, 10/5;

A.Erler/L.Miedler b. Baldi/Ocleppo 6-2, 6-3;

Forti/Zeppieri b. Lamasine/Blancaneaux 6-1, 6-3;

R.Matos/F.Meligeni Rodrigues Alves b. F.Iannaccone/A.Motti 6-3, 6-1.

Il programma di oggi a Villa Olmo

Oggi sono in programma gli altri incontri validi per il secondo turno del tabellone finale, che completerà così gli accoppiamenti dei quarti. In mattinata Cerundolo-Zeppieri , Kuznetsov-Vavassori per proseguire con Agamenone-Kovalik e Cobolli-Serdarusic. Il programma di giornata sarà concluso dal doppio Andrej Martin/Dustin Brown contro gli svizzeri Marc-Andrea Huesler/Luca Margaroli. Ricordiamo che è possibile seguire il live score di tutti i match e le dirette streaming delle partire del torneo (campo Centrale, campo numero 1 e numero 2) sul sito internet www.internazionalicomo.com.