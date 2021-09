Tennis lariano Andrea Arnaboldi vola ai quarti del Challenger di Braga

Tennis lariano la racchetta brianzola avanza ancora sula terra battuta portoghese.

Tennis lariano il canturino venerdì 24 sfiderà la testa di serie numero 1 il brasiliano Thiago Monteiro per un posto in semifinale

Fa festa il tennis lariano che applaude Andrea Arnaboldi che continua il suo cammino al Challenger Atp di Braga. Ieri infatti il tennista canturino che nel primo turno del tabellone principale aveva battuto in tre set il belga Joris De Loore, si è ripetuto nel secondo match valido per gli ottavi di finale eliminando l’americano Thai-Son Kwiatkowski con il netto punteggio di 6-4, 6-1. Una partita meritata dal brianzolo che ha sudato nel primo set ma poi ha finito in progressione dominando il secondo concedendo poco nulla all'americano che solo il giorno prima aveva eliminato il giocatore di casa, il portoghese Frederico Ferreira Silva, testa di serie numero 7 del tabellone. Una bella vittoria per Arnaboldi che si qualifica così per i quarti di finale del torneo dove venerdì 24 settembre affronterà la testa di serie numero 1, il brasiliano Thiago Monteiro numero 90 delle classifiche mondiali Atp che ieri ha superato negli ottavi il portoghese Cacao per 6-1, 6-1. Arnaboldi ha già affrontato Monteiro nel recente passato al Challenger di Biella nel 2018. In quell'occasione s'impose il tennista brasiliano. In palio domani il pass per la semifinale del Challenger di Braga.