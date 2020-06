Tennis lariano Andrea Arnaboldi vola ai quarti di finale agli Assoluti

Tennis lariano ancora ottime notizie per le nostre racchette ai campionati Italiani di Todi.

Tennis lariano oggi trona in campo negli ottavi Federico Arnaboldi contro la testa di serie numero 1 Sonego

Il tennis lariano continua a sorridere e andare avanti ai Campionati Italiani in corso di svolgimento a Todi. La giornata di ieri ha regalato un doppio successo per la famiglia Arnaboldi. Dopo che in mattinata il giovane brianzolo Federico Arnaboldi aveva superato il 1° turno del tabellone principale sconfiggendo il marchigiano Luca Nardi per 7-6, 6-4 nel tardo pomeriggio è toccato al cugino più esperto Andrea che sul campo centrale del Tennis club Todi 1971 si è sbarazzato in due set di Jacopo Berrettini, fratello del celebre Matteo numero 8 delle classifiche mondiali. Per Andrea successo limpido per 6-4, 6-3 che gli garantisce un posto nei quarti di finale dove affronterà il vincente del match Gaio-Darderi che ieri si è interrotto sul 6-2, 3-5 e che riprenderà oggi in mattinata. Questo pomeriggio invece alle ore 14.45 sul campo centrale negli ottavi di finale torna in campo Federico Arnaboldi che affronta la testa di serie numero uno del tabellone Sonego, numero 46 del ranking internazionale. Sfida tosto con in palio un posto nei quarti di finale degli Assoluti.