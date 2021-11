Tennis lariano Andrea Arnaboldi vola ai quarti di finale del Challenger 100 di Roanne

news dai campi internazionali

Ancora buone nuove arrivano dalla Francia per il tennis lariano. L'esperto tennista canturino Andrea Arnaboldi infatti si è qualificato per i quarti di finale del Challenger di Roanne. Dopo aver superato il primo turno eliminando il transalpino Calvin Hemery con il punteggio di 7-5, 6-4, la racchetta brianzola si è ripetuta nel match valido per gli ottavi di finale dove ha vinto il derby tutto italiano contro Thomas Fabbiano con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-4. Un successo arrivato in rimonta dopo quasi due ore di gioco che hanno visto Arnaboldi perdere il primo set ma poi ingranare la marca giusta e ribaltare l'incontro vincendo gli altri due in modo autorevole. Grazie a questo successo Arnaboldi vola ai quarti dove sfiderà un altro tennista francese Manuel Guinard che negli ottavi ha invece eliminato il russo Andrey Kuznetsov .

In campo internazionale non sono arrivate notizie positive invece dalla Spagna dove il giovane comasco Lorenzo Rottoli ha perso il suo match valido per gli ottavi di finale del torneo Itf di Benicarlo contro lo spagnolo Carlos Sanchez Jover con il punteggio di 6-4, 6-0.