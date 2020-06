Tennis lariano Andrea Arnaboldi vola in semifinale agli Assoluti

Tennis lariano giorno di festa per i nostri colori ai campionati italiani di Todi.

Tennis lariano il canturino ha vinto un quarto al cardiopalma battendo al tie break il numero 2 Gaio

Giorno di festa per il tennis lariano. merito di Andrea Arnaboldi che si è qualificato per le semifinali dei campionati italiani in corso di svolgimento a Todi. Negli ottavi di finale il tennista canturino ha saputo, poco fa, superare al termine di un match a dir poco palpitante il numero 2 del tabellone Federico Gaio (numero 130 del ranking mondiale) in tre set per 7-6, 1-6 11-9. Partita per cuori forti che hanno rischiato molto soprattutto al tie break quando Arnaboldi ha saputo annullare sul 6-9 ben tre match point per poi andare a vincere per 11-9. “Sono contento – ha detto a fine gara Arnaboldi -non ho mai mollato e poi ho avuto un pizzico di fortuna ma ci ho sempre creduto anche se è stata una partita davvero difficile”. Ora in semifinale la racchetta canturina se la vedrà sul campo centrale di Todi domani contro il Andrea Vavassori vincente dell’altro quarto della parte bassa del tabellone anche questo combattutissimo contro Gianmarco Moroni eliminato anche lui al tie break per 5-7, 6-2. 14-12.

Questi i quattro incontri dei quarti di finale maschile

Parte alta del tabellone:

Sonego-Musetti

Giustino-Fonio

Parte bassa del tabellone

Moroni-Vavassori 7-5, 2-6, 12-14

Arnaboldi-Gaio 7-6, 1-6 11-9