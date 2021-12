Tennis lariano, Andrea Arnaboldi vola in semifinale nel Challenger Atp di Forlì

News dal mondo delle racchette

Tennis lariano: il canturino oggi sfida il 18enne italiano Luca Nardi

Il tennis lariano fa festa e saluta la nuova impresa del suo numero uno il canturino Andrea Arnaboldi che si è qualificato per le semifinali del secondo Challenger ATP 80 di Forlì che si è aperto questa settimana presso il Circolo Tennis Villa Carpena e che si concluderà domani, domenica 12 dicembre. Il tennista brianzolo dopo aver superato nel primo turno Raul Brancaccio (costretto al ritiro) e negli ottavi di finale l’olandese Gijs Brouwer in tre set, ieri ha fatto tris vincendo anche nei quarti di finale a spese del greco Michail Pervolarakis.

Un successo meritato da Arnaboldi che ha giocato bene e si è imposto in due set con il punteggio di 6-4-6-3 e volando così in semifinale dove oggi affronterà il giovane italiano, il 18enne Luca Nardi che ieri ha battuto il bosniaco Aldin Setkic per 6-0 6-4. Per Arnaboldi questa semifinale rappresenta il miglior risultato fino ad oggi nel 2021 ma si sa l'appetito vien mangiando e oggi proverà a regalarsi un posto nella finalissima di domani a Forlì