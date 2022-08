Tennis lariano bel colpo Federico Arnaboldi: oggi gioca la semifinale all'Itf di Padova

Tennis lariano buone notizie per il giovane brianzolo al torneo internazionale in Veneto.

Tennis lariano dopo il successo nei quarti contro Dellien, nel pomeriggio il canturino sfida Dambrosi per volare in finale

Il Tennis lariano applaude la bella impresa del giovane canturino Federico Arnaboldi che ieri si è qualificato per la semifinale del torneo internazionale ITF di Padova. Dopo aver vinto negli ottavi di finale il derby contro l'amico e compagno di allenamento Gianmarco Ferrari, battuto in due set per 6-3, 6-1, ieri il canturino si è ripetuto superando nei quarti di finale il boliviano Murkel Dellien, testa di serie numero 3 del torneo. Il giovane tennista brianzolo si è imposto al termine di un incontro molto combattuto e vinto in tre set con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-2. Un successo che come detto proietta Federico Arnaboldi alla semifinale che oggi lo vedrà sfidare il connazionale Giacomo Dambrosi che nel turno precedente ha eliminato Giovanni Oradini in due set combattutissimi vinti per 7-6, 7-5. Nell'altra semifinale derby italiano Fausto Tabacco-Gabriele Piraino.