Tennis lariano brutto stop per il Team Como ko per 8-1 contro la selezione di Varese

Brutte notizie per il tennis lariano giovanile. La selezione comasca dei nati 2011-2012 e 2013 diretta da Roberto Veneri coadiuvato da Claudio Lupi del Tc Como ha perso malamente il 2° turno della Coppa delle Province 2021. Dopo che nel turno inaugurale i giovani lariani avevano pareggiato tra le mura amiche del circolo di Villa Olmo per 4-4 contro i pari età di Monza Brianza, ora è arrivato un pesante ko contro la forte selezione di Varese che si è imposta per 8-1. Un risultato inequivocabile che stoppa la corsa dei comaschi e li taglia fuori dalla qualificazione al turno successivo mentre lancia i varesini al primo posto a punteggio pieno avendo vinto anche la gara d'esordio contro la selezione Lecco/Sondrio. Nella sconfitta per 8-1 l'unico punto a favore della squadra comasca lo ha messo a segno nel singolare tra baby nati nel 2013 da Tommaso Binda del Tennis Como. Per la selezione di Como ora diventa ininfluente per il passaggio del turno l'ultimo impegno che concluderà la Coppa delle Province in programma domenica 13 giugno quando in trasferta renderà visita alla selezione di Lecco/Sondrio per provare a chiudere al secondo posto.