Tennis lariano che spettacolo il doppio torneo a Mariano Comense 

Buone nuove per il tennis lariano su più fronti. A livello internazionale da segnalare il buon momento del giovane canturino Federico Arnaboldi che in Croazia all’ITF di Rovigno ha superato anche il secondo turno di qualificazione sulla terra rossa battendo per 6-1, 6-2 il giocatore di casa Josip Krstanovic e oggi si gioca l’accesso al tabellone principale contro il giovane tedesco Milan Welte.

Prosegue l’intensa attività agonistica presso il Tennis Club Marino dove nel fine settimana scorso si sono chiusi due tornei. Per il Campionato Italiano TPRA nell’ultimo weekend infatti sono andati in scena i tornei combined Lim 50 Femminile e l’ALL STAR Maschile. In campo femminile profeta in patria la portacolori dell’Erreci Ginevra Meroni che in finale ha battuto Cristiana Fortunato mentre nel tabellone maschile finale tutta Erreci al termine della quale Tommaso Besana ha prevalso su Marco Caldirola. L’attività sui campi di Mariano prosegue con il torneo ENTRY LEVEL L50 nel weekend prossimo.

Anche la terra rossa dei campi di San Fermo della Battaglia hanno confermato il magic moment di Samira De Stefano l’Under 18 del Circolo Tennis Cantù che dopo aver vinto due settimane fa l’open di casa sui campi di Corso Europa a Cantù, in quest’ultimo weekend ha bissato anche trionfando nell’Open organizzato dal Team Veneri con ben 64 iscritte. Dopo aver eliminato nei quarti Sonia Cassani del Circolo Tennis Parabiago per per 6-3 6-2 e in semifinale Livia Airoldi, per 6-2, 6-4, la De Stefano in finalissima si è sbarazzata anche di Rachele Zingale, testa di serie numero 2 del tabellone e tesserata per il Ct Ceriano con il punteggio netto di 6-2, 6-2 . Ora il circolo di San Fermo ha in dirittura d’arrivo anche il secondo Open maschile della stagione (limitato 2.6) che domenica prossima si concluderà con l’attesa finalissima.