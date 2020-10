Tennis lariano Chiara Giaquinta profeta in patria all’Open di Cantù

Tennis lariano domenica 4 ottobre si è chiuso il Torneo del circolo brianzolo.

Tennis lariano in campo maschile successo di Mattia Bellucci del TC Prato

Domenica scorsa si è chiuso uno degli appuntamenti più attesi del tennis lariano. Dal 19 settembre al 4 ottobre infatti è andata in scena l’edizione 2020 del Open BCC del Circolo Tennis Cantù. In campo femminile profeta in patria ancora una volta è stata Chiara Giaquinta la giocatrice del CT Cantù che ha bissato il successo della passata edizione battendo in finale Eleona Covi (Park Tennis Villorba) dopo tre set per 5-7, 6-4, 6-1. In campo maschile invece si è imposto Mattia Bellucci (del Tc Prato) che in una finale tirata e agitata ha superato Simone Roncalli, (del Tc Santa Margherita Ligure).