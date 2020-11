Tennis lariano, colpo grosso di Andrea Arnaboldi, che vola ai quarti a Parma 

Tennis lariano, grande risultato del brianzolo al Challenger ducale

Tennis lariano, il canturino ieri ha eliminato la testa di serie numero 1 Barrere e oggi sfida Frederico Ferreira Silva per la semifinale

Bella notizia per il tennis lariano arriva dal Challenger di Parma, dove la racchetta canturina di Andrea Arnaboldi continua la sua corsa grazie al colpo grosso messo a segno ieri sera, quando negli ottavi di finale ha battuto la testa di serie numero 1 il francese Gregoire Barrere, numero 107 delle classifiche mondiali Atp, con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-2.

Dopo aver perso il primo set, il giocatore brianzolo ha cambiato marcia e ha concesso poco o nulla al rivale transalpino, demolendolo con ben 14 ace. Vittoria meritata per Arnaboldi, che accede così ai quarti di finale, dove oggi sfida il portoghese Frederico Ferreira Silva, che ha superato il turno senza giocare, visto il ritiro del francese Constant Lestienne. In palio oggi per Arnaboldi c’è la semifinale del torneo ducale.