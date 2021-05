Tennis lariano: CT Cantù doppio successo con le squadre maschili e femminili

Tennis lariano buoni risultati dalla serie C dello storico club brianzolo.

Tennis lariano i ragazzi hanno battuto 5-1 la Canottieri Garda, le ragzze invece hanno superato Saronno 4-2

Un weekend di buone notizie per uno dei club storici del tennis lariano. Il Circolo Tennis Cantù infatti nel fine settimana scorso ha centrato due belle vittorie con le sue due squadre maschile e femminile nei rispettivi campionati regionali di serie C.

Tennis Cantù femminile a segno contro Saronno

Nel torneo femminile netta vittoria del CTCantù che si è imposto sul campo dello Sporting Saronno con un netto 4-0 mantenendosi nelle zone alte della classifica del girone 3. Le brianzole hanno servito il poker vincente grazie ai successi nei singolari di Chiara Giaquinta per 6-2, 6-2, Samira De Stefano per 6-0, 6-0 e Carola Bisignani per 6-1, 6-0 oltre al punto messo a segno dal doppio Giaquinta-Bisignani per 6-2 6-2. Un successo che mantiene le canturine in lizza per i playoff nazionali. Ora il team rosa del CT Cantù tornerà in campo per l’ultimo turno del girone 4 domenica 30 maggio in casa contro il Tennis Agrate.

Tennis Cantù maschile “manita” alla Canottieri Garda

Nel torneo maschile il Circolo Tennis Cantù dopo aver perso in trasferta il recupero della quarta giornata di serie C maschile contro l’imbattuto Sportrend Melzo per 4-2, domenica si è riscattato vincendo contro la Canottieri Garda fanalino di coda del girone 3 per 5-1. I punti sono stati centrati con i successi nei singolari da Filippo Bongiasca, Matteo Maggioni e Stefano Raina e nei due doppi di Guazzo-Scotti e Maggioni-Bongiasca. Con questo successo il team canturino resta in corsa per i playoff e tornerà in campo il 23 maggio per il 6° turno in casa contro il Club Sondrio poi ci sarà l’ultimo impegno del girone domenica 30 maggio sul campo della Canottieri Ticino.