Tennis lariano CT Cantù sfiora l'impresa in gara1 contro Persiceto che vince 4-2

Tennis lariano si è giocata la sfida d'andata dello spareggio playoff di serie C maschile.

Tennis lariano il return match decisivo è in programma sui campi brianzoli di Corso Europa domenica 11 luglio

Il tennis lariano ieri ha tifato e sognato l’impresa della squadra di serie C maschile del Circolo Tennis Cantù che ha giocato l'andata dello spareggio playoff per la promozione in serie B. E contro il favoritissimo Circolo Tennis Persiceto trascinato dal 2.2 Luca Pancaldi la formazione canturina ha giocato una sfida molto buona pareggiando per 2-2 al termine dei quattro singolari. Purtroppo decisive sono state le due sconfitte subite nei doppi. Comunque non tutto è perduto, ora il CT Cantù avrà due settimane per preparare le sfide di ritorno che sono in programma sui campi amici di Corso Europa a Cantù per l'11 luglio. Per la cronaca il primo singolare ha visto capitan Angelo Scotti perdere per 6-2, 6-3 contro Pancald, poi Massimo Guazzo ha pareggiato i conti superando Simone Todaro (2.5), quindi nuovo ko per Filippo Bongiasca contro Ludovico Truffelli mentre il nuovo pari è stato siglato da Matteo Maggioni a spese di Luca Bigagli. Purtroppo come detto però Persiceto ha trovato due punti del 4-2 finale grazie ai successi in entrambi i doppi. Ora la sfida continuerà a Cantù dove come detto si deciderà l'11 luglio quando sarà proclamata la promozione in serie B2 maschile. Questa la squadra canturina al completo che cercherà l’impresa contro il CT Persiceto da domenica prossima: Angelo Scotti (2.6), Massimo Guazzo (2.7), Luca Dodero (2.6), Filippo Bongasca (2.7), Matteo Maggioni (2.8), Tommaso Cajano (2.8), Stefano Raina (3.1), Luca Montecamozzo (3.2).