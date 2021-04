Tennis lariano dal 23 maggio in campo sei squadre a caccia della serie C

Tennis lariano la federazione lombarda ha definito i gironi di serie D1 maschili e femminili.

Novità agonistiche per il tennis lariano visto che il comitato federale lombardo ha definito i gironi e calendari dei campionati regionali maschili e femminili relativi alla categoria D1 con tante squadre nostrane in campo dal 23 maggio.

Serie D1 maschile

In campo maschile sono iscritte 62 squadre divise in 11 gironi. Prime due di ogni girone accedono ai playoff, l’ultima retrocede in D2. Tre le squadre nostrane TC Como, Tc Rovellasca e Junior Tennis Training Cagno inserite nel girone 5 con Morbegno, Chiavenna e Alt Groane Lentate.

Calendario girone 5

1° turno domenica 23 maggio Como-Morbegno, Cagno-Chiavenna, Alto Groane-Rovellasca

2° turno domenica 30 maggio Chiavenna-Como, Cagno-Alto Groane, Rovellasca-Morbegno

3° turno domenica 6 giugno Como-Cagno, Morbegno-Alto Groane, Chiavenna-Rovellasca

4° turno domenica 13 giugno Alto Groane-Como, Rovellasca-Cagno

5° turno domenica 20 giugno Como-Rovellasca, Cagno-Morbegno

Serie D1 femminile

In campo femminile sono iscritte 28 squadre divise in 5 gironi. Prime due di ogni girone accedono ai playoff, l’ultima retrocede in D2. Una la squadra nostrane nel girone 3 NTC Lurago d’Erba.

Calendario girone 3

1° turno domenica 23 maggio Lurago d’Erba-Colico

2° turno domenica 30 maggio Alto Groane-Lurago d’Erba

3° turno domenica 6 giugno Lurago d’Erba-Lecco

4° turno domenica 13 giugno GPG Peschiera Borromeo-Lurago d’Erba

5° turno domenica 20 giugno Lurago d’Erba-Chiavenna

Mentre sono due le squadre lariane nel girone 5 TC Cantù e Junior Tennis Training Cagno

Calendario girone 5

1° turno domenica 23 maggio Cagno-Cantù

2° turno domenica 30 maggio Samarate-Cantù, Bieffe Sport Milano-Cagno

3° turno domenica 6 giugno Cagno-Gemonio, Cantù-Junior Tennis Milano

4° turno domenica 13 giugno Junior Tennis Milano-Cagno, Samarate-Cantù

5° turno domenica 20 giugno Cagno-Samarate, Gemonio-Cantù.