Tennis lariano, De Stefano e Santoni trionfano a Villa Olmo nella Super Next Gen  

Tennis lariano: è calato il sipario sulla tappa comasca del torneo giovanile nazionale.

Tennis lariano la kermesse iniziata il 26 marzo scorso ha visto in campo 397 partecipanti per quasi 400 partite disputate

E’ calato il sipario nel giorno di Pasqua la tappa del Tennis Como del circuito nazionale Super Next Gen Italia, uno degli appuntamenti più attesi dal tennis lariano e il principale evento nazionale per le categorie Under 16 e Under 18, prova valida anche come qualificazione ai campionati italiani assoluti. La tappa comasca era iniziata venerdì 26 marzo, con al via quasi 400 giocatori (397 per la precisione) divisi tra il tabellone maschile e quello femminile. Come detto dopo quasi 400 partite disputate, le finali di domenica 4 aprile hanno proclamato i vincitori nei due tornei: in campo femminile a trionfare è stata Samira De Stefano l’under18 del Circolo Tennis Cantù (testa di serie numero 2) che in finalissima ha regolato con un netto 6-0 6-1 la testa di serie numero 1 Vittoria Baccino del Tc Finale. In campo maschile invece trionfo per Edoardo Santoni del Tc Sesto che in una finale più combattuta ha domato Curzio Manucci del Tennis Club Genova 1893 per 6-1, 3-6, 6-3.