Tennis lariano domani Tennis Como e Team Veneri ospitano la categoria Under11

Tennis lariano scattano sabato 11 luglio i campionati regionali giovanili.

Tennis lariano il tabellone maschile si disputerà a Villa Olmo e il tabellone femminile a San Fermo

Domani sabato 11 luglio sarà una giornata speciale per il tennis lariano. Già perchè si aprono i campionati regionali giovanili validi per le categorie dall’Under11 all’Under16 maschili e femminili che vedranno coinvolti alcuni circoli nostrani. In palio oltre al titolo lombardo anche la qualificazioni per i campionati italiani. Nella nostra provincia scenderà in campo la categoria Under11 che sarà organizzata dal Tennis Como per quanto riguarda il settore maschile e dal Team Veneri di San Fermo per quello femminile. I due tabelloni vedono iscritti ben 59 giovanissimi giocatori che domani si daranno battaglia sportiva per poi giocare le finali domenica 19 luglio. Ai campionati italiani di categoria s qualificheranno le prime classificate del tabellone femminile e i primi sette classificati del tabellone maschile.

Le altre categorie regionali si giocheranno nei seguenti circoli regionali:

Under 12: presso Ct Ceriano (tabellone maschile) e il Tc Nerviano (tabellone femminile), migliori 3 qualificati ai campionati nazionali

Under 13: presso Amici del Tennis di Varese (tabellone maschile) e Tc Oggiono (tabellone femminile), migliori 7 giocatori e 6 giocatrici qualificati ai campionati nazionali

Under 14: presso Canottieri Garda (tabellone maschile) e Rezzato (tabellone femminile), migliori 3 qualificati ai campionati nazionali

Under 16: presso MondoDomani (tabellone maschile) e Ambrosiano (tabellone femminile).migliori 3 qualificati ai campionati nazionali