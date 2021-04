Tennis lariano doppio squillante successo casalingo per il CT Cantù

Tennis lariano domenica di festa per il circolo brianzolo con le sue squadre di serie C.

Tennis lariano il team maschile ha battuto il TC Capriolo, la squadra femminile ha regolato Lentate

Buone notizie per il tennis lariano arrivano dal campionato di serie C lombardo. E a festeggiare due belle vittorie è stato nella giornata di domenica scorsa il Circolo Tennis Cantù per merito sia della squadra maschile che di quella femminile.

In campo femminile il CT Cantù ieri per il 2° turno stagionale ha battuto in casa l’Alto Groane Lentate con il punteggio di 3-1, grazie ai successi nei tre singolari centrati da Chiara Giaquinta contro Emma Calvo per 6-1, 6-0), da Samira De Stefano su Martina Della Gora per 6-3, 6-2 e Carola Bisignani su Giulia Scaranello per 6-2, 6-1. Inutile il successo del team lentatese nel doppio con Della Gora/Menegazzo su De Stefano/Bisignani per 6-2, 7-5. La squadra rosa del CT Cantù tornerà in campo per il 3° turno domenica 25 aprile ospite dello Sporting Mi3 Basiglio.

Come detto festa doppia per il CT Cantù grazie anche alla squadra maschile che ha esordito nel girone numero 4 lombardo battendo in casa il Tennis Capriolo per 4-2. I punti decisivi sono arrivati da Tommaso Cajano, Matteo Maggioni, Filippo Bongiasca e dal doppio da Scotti/Maggioni mentre sconfitte per Angelo Scottie per il tandem Montecamozzo/Raina. Ricordiamo che la squadra canturina non aveva giocato settimana scorsa per il maltempo la gara inaugurale a Gorgonzola e tornerà in campo ancora in casa per il 3° turno domenica 25 aprile quando ospiterà il Milano Tennis Academy.