Tennis lariano eliminati ieri al 1° turno i cugini canturini Arnaboldi

Tennis lariano brutte notizie dalla seconda tappa dello ZzzQuil Tennis Tour di Perugia.

Tennis lariano Andrea battuto da Brancaccio e Federico eliminato da Giustino

Brutte notizie per il tennis lariano da Perugia dove sono in corso di svolgimento le prime partite della seconda tappa dello ZzzQuil Tennis Tour, ospitata dal Tennis Club Perugia. Il 1° turno di questo torneo internazionale è stato totalmente negativo per i cugini canturini Andrea e Federico Arnaboldi entrambi eliminati ieri dal tabellone principale. Il 20enne Federico dopo aver superato le qualificazioni ieri nel 1° turno del main draw si è dovuto arrendere a Lorenzo Giustino semifinalista agli Assoluti di Todi per 4-6, 0-6. Niente da fare anche per il cugino Andrea fresco vicecampione italiano a Todi che ieri è stato subito eliminato nel primo match dall’ostico Raul Brancaccio per 5-7, 4-6.