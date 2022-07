Tennis lariano entra nel vivo il 3° Itf Senior “Hilton Lake Como Championship”

Tennis lariano fari puntati in questo fine settimana sulla terra rossa dei campi di Villa Olmo.

E' entrata nel vivo la terza edizione del torneo internazionale del circuito mondiale Itf Senior “Hilton Lake Como Championship”, una kermesse importante per il tennis lariano e non solo, che si sta svolgendo presso i campi di Villa Olmo da lunedì 27 giugno. Sotto la regia organizzativa del Tennis Como, il torneo sta procedendo con ben 11 tabelloni e oltre 90 iscritti per concludersi domenica 3 luglio.

News dal mondo per le racchette nostrane

Brutte nuove invece sono arrivate per due giovani tennisti lariani. Il canturino Federico Arnaboldi è stato eliminato al 1° turno del torneo internazionale Itf di Bergamo battuto nel derby italico da Andrea Basso in tre set per 6-4, 2-6, 6-4. Primo turno fatale anche per il comasco Lorenzo Rottoli eliminato nel match inaugurale del tabellone dell’Itf di Varsavia per mano di Gian Marco Ortenzi con il punteggio di 6-1, 6-3.