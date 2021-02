Tennis lariano entra nel vivo l’Open di Cantù che si chiude domenica 28 febbraio

Tempo di tornei ed eventi importanti per il tennis lariano. Entra infatti nel vivo il tradizionale Open invernale organizzato dal Circolo tennis di Cantù che, iniziato il 13 febbraio scorso, si concluderà domenica 28 con le attese finali. Il torneo è arrivato infatti alle semifinali sia nel tabellone maschile che in quello femminile. Per quanto riguarda il torneo singolare maschile alla semifinale è arrivato il tennista di casa Massimo Guazzo che sfiderà Christian Migliorini del Ct Parabiago (testa di serie numero 4). Nella parte bassa del tabellone invece si affrontano Riccardo Di Vita (Harbour) testa di serie numero 2 e Samuele Tondelli (At Macerata) testa di serie numero 3. Per quanto riguarda invece il torneo femminile nella prima bassa semifinale si sfideranno la padrona di casa testa di serie numero 2 Chiara Giaquinta contro Rachele Zingale (Ct Ceriano) testa di serie numero 3. Nell’altra semifinale invece Greta Schieroni (Country Club Cuneo) affronterà l’Under 18 Samira De Stefano tesserata per il Ct Cantù.

Al tennis Como la tappa lariana della Coppa delle province Scada i motori anche la Coppa delle province. Il torneo riservato alle selezioni giovanili vedrà la rappresentativa comasca affrontare quella di Varese, Monza Brianza e Lecco/Sondrio. Il circolo del Tennis Como ospiterà sui campi di Villa Olmo tutte le gare casalinghe della selezione lariana e anche il primo raduno programmato per il 27 marzo. Il torneo invece scatterà il 17 aprile, ma si attende la pubblicazione del calendario ufficiale della kermesse giovanile.