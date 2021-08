Tennis lariano, esordio vincente di Andrea Arnaboldi al 15° "Città di Como"

Tennis lariano: si è aperto ieri il tabellone principale del torneo singolare dell'Atp di Villa Olmo.

Tennis lariano: oggi sulla terra rossa cittadina in programma ancora incontri del main draw e parte anche il torneo di doppio

Buone notizie per il tennis lariano arrivano direttamente dal campo centrale di Villa Olmo dove da domenica è iniziato il 15° Challenger Atp “Città di Como”. Ieri infatti sono cominciati gli incontri del tabellone principale del torneo singolare e la buona notizia è che ha esordito vincendo anche il canturino Andrea Arnaboldi. Nel match clou della giornata il brianzolo si è imposto sul russo-georgiano Teymuraz Gabashvili per 7-6, 6-2. Bene anche il favorito della vigilia il tedesco Daniel Altmaier numero 106 al mondo che nel match inaugurale ha superato il portoghese Joao Domingues per 6-2, 6-0. Passa il turno con più fatica invece lo slovacco Andrej Martin (finalista a Como nel 2019), che ha eliminato il 22enne azzurro Francesco Forti imponendosi dopo due ore al terzo set con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-1. Ieri si sono concluse anche le partite valide per il tabellone di qualificazione al main draw. Hanno superato il turno Andrea Vavassori che ha battuto Franco Agamenone che però è stato poi ripescato nel tabellone principale come lucky loser. Avanti anche il cipriota Petros Chrysochos, l’austriaco Alexander Erler e il connazionale Lucas Miedler. Come lucky loser è entrato nel main draw anche il russo Alexey Vatutin.

Questi tutti i risultati di ieri

Main Draw:

Joao Menezes (Bra) - Evan Furness (Fra) 41 rit

Daniel Altmaier (1, Ger) - Joao Domingues (Por) 6-2, 6-0

Andrej Martin (3, Svk) - Francesco Forti (Ita) 5-7, 6-2, 6-1

Andrea Arnaboldi (Ita) - Teymuraz Gabashvili (Rus) 7-6, 6-2.

Qualificazioni (2° turno):

Lucas Miedler (Aut) - Matheus Pucinelli de Almeida (Bra) 6-7, 6-4, 6-2;

Alexander Erler (Aut) - Filippo Baldi (Ita) 7-6, 6-4

Petros Chrysochos (Cyp) - Alexey Vatutin (Rus) 1-6, 6-3, 6-4

Andrea Vavassori (Ita) - Franco Agamenone (Ita) 6-1, 6-4

Il programma di oggi

Il programma odierno comincia già alle ore 10 della mattina e propone tutti gli altri match del primo turno che si completerà in serata. Al via oggi anche il tabellone del torneo di doppio che alle delle 18.30 vedrà l'esordio del forte tedesco-giamaicano Dustin Brown in coppia con lo slovacco Andrej Martin che se la vedrà con i due giovani Under 18 italiani Niccolò Ciavarella e Daniele Minighini fresco vincitore del torneo Itf Junior di Salsomaggiore. Ricordiamo che è possibile seguire il live score di tutti i match e le dirette streaming delle partire del torneo (dal campo Centrale e dal campo numero 1) sul sito internet www.internazionalicomo.com. per chi vuole assistere alle partite sulle tribune di Villa Olmo ricordiamo che il costo del biglietto per i match dell’intera giornata è di 10 euro, 20 euro per semifinali e finali. I posti come detto sono limitati al 50% della capienza causa protocollo Covid.