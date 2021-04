Tennis lariano Federico Arnaboldi accede agli ottavi di finale dell’ITF di Antalya

Tennis lariano ancora belle notizie dalla Turchia per la racchetta brianzola.

Il tennis lariano gioisce ancora per una nuova vittoria messa a segno ieri dal giovane canturino Federico Arnaboldi che si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo ITF di Antalya in Turchia. Sulla terra rossa turca che ormai conosce molto bene, il 20enne brianzolo infatti ieri ha superato con merito il primo turno del tabellone principale eliminando con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e mezza di gioco, l’ungherese Peter Fajta. Pur sotto di un break Arnaboldi in tutte e due i set ha saputo restare lucido per cambiare l’inerzia del match e portare a casa la vittoria. Ora Arnaboldi negli ottavi di finale se la vedrà con la testa di serie numero 5 del tabellone l’israeliano Yshai Oliel, numero 400 delle classifiche internazionali, che ha eliminato per 6-2, 7-5 il rumeno Nicholas David Ionel. Ricordiamo che Federico Arnaboldi nelle qualificazioni aveva superato nell’ordine lo slovacco Kristof Minarik quindi il bulgaro Viktor Markov e infine l’ucraino Ivan Sergeyev. Senza diemniticare che il giovane Arnaboldi è in corsa ad Antalya anche nel torneo di doppio dove in coppia con l’altro italiano Marco Ferrari nei quarti di finale affronta il tandem ungherese Fajta-Marozsan.