Tennis lariano Federico Arnaboldi accede al tabellone principale dell’Itf di Antalya

Una bella notizia per il tennis lariano è arrivata in queste ore ultime ore dalla Turchia e precisamente da Antalya dove la racchetta del canturino Federico Arnaboldi si è qualificata per il tabellone principale del Torneo ITF locale valido per il World Tennis Tour. Già perchè il giovane tennista brianzolo ieri ha vinto la sua parte del tabellone di qualificazione e accede così al main draw grazie al terzo successo di fila in tre giorni colto ancora una volta al termine di un’incredibile maratona vinta al tiebreak per 3-6 6-2 10/5 contro il tedesco 23enne Benedikt Henning. Ricordiamo che in precedenza Arnaboldi aveva eliminato nel match d’esordio sulla terra rossa di Antalya lo spagnolo 22enne Pol Amoros Ramos con il punteggio di 6-2 6-2 per poi ripetersi nel secondo match a spese della testa di serie numero 1, l’ucraino Georgii Kravchenko, numero 500 al mondo, piegato dopo un incredibile tie break con il punteggio di 7-6 3-6 10/2.

Ora, nel tabellone principale, il 20enne canturino è atteso dalla quarta gara in quattro giorni e dovrà sfidare un avversario molto tosto quale l’esperto 32enne serbo Miljan Zekic, già numero 188 dell’Atp e che domenica scorsa ha disputato la finale del torneo di Antalya contro il portoghese Nuno Borges. Una sfida difficile ma anche stimolante per Federico Arnaboldi che comunque si sta mettendo in luce in questi primi mesi di 2021.