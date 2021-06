Tennis lariano Federico Arnaboldi al 2° turno del torneo ITF

Tennis lariano belle notizie per il giovane atleta.

Tennis lariano oggi il 20enne canturino sfida Edoardo Eremin per volare ai quarti

Buone notizie per il tennis lariano e per la racchetta di Federico Arnaboldi. Dopo aver raggiunto la finale a Creta, il giovane tennista canturino ha aperto nel migliore dei modi il suo cammino al torneo Itf da 15 mila dollari di Genova. Sulla terra rossa ligure infatti Arnaboldi ha superato il primo turno del tabellone principale, dove era entrato grazie ad una wild card, battendo in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-2, il 25enne Daniele Capecchi numero 600 al mondo. Una gara iniziata non bene per il canturino che ha perso il primo set ma poi ha cambiato passo imponendosi nella seconda e terza partita dopo quasi due ore e mezzo. Ora nel secondo turno del torneo di Genova il canturino sfida oggi il sorprendente Edoardo Eremin che ha eliminato nel turno precedente la testa di serie numero 1, Julian Ocleppo. Chi vince nei quarti di finale del torneo affronterà il vincente degli ottavi Galoppini-Alves.