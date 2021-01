Tennis lariano: Federico Arnaboldi ancora protagonista in Turchia 

Tennis lariano: buone nuove dalle qualificazioni del torneo Itf del World Tennis Tour.

Tennis lariano il canturino supera il 1° turno ad Antalya così come il comasco Carlo Alberto Fossati

Buone nuove per il tennis lariano arrivano ancora una volta in questo inizio di 2021 dalla Turchia. Già perché a pochi giorni dall’aver sfiorato la semifinale nel torneo precedente il tennista canturino Federico Arnaboldi ha superato il turno nelle qualificazioni del nuovo torneo Itf del World Tennis Tour che sono appena iniziate ancora sulla terra rossa di Antalya.

Arnaboldi è tornato sul campo turco dove ha esordito nel suo nuovo cammino battendo nettamente in due set per 6-2, 6-3 l’atleta ucraino Danylo Veremeichuk al termine di un match sempre sotto controllo e mai in discussione. Ora il 20enne brianzolo nel secondo turno delle qualificazioni se la vedrà con la racchetta del croato Josip Krstanovic.

Passa il turno anche il comasco Carlo Alberto Fossati

Sempre nel torneo Itf del World Tennis Tour di Antalya ha superato il primo turno delle qualificazioni un altro atleta nostrano il comasco Carlo Alberto Fossati anche lui protagonista di un ottimo esordio che lo ha visto battere con un doppio 6-2, 6-2 l’antagonista indiano Dharmil Shah. Nel prossimo turno di quali il lariano Fossati dovrà affrontare un ostacolo davvero duro quale la testa di serie numero 1, l’ucraino Georgii Kravchenko e numero 500 al ranking internazionale.

Carlo Alberto Fossati