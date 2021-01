Tennis lariano Federico Arnaboldi avanti tutta, vola ai quarti all’Itf di Antalya

Tennis lariano ancora buone nuove per il tennista brianzolo dalla Turchia.

Tennis lariano ora la racchetta canturina se la vedrà con il bulgaro Adrian Andreev per un posto in semifinale

Ancora buone notizie per il tennis lariano arrivano dalla Turchia e dal giovane Federico Arnaboldi. Il 20enne canturino infatti continua il suo bel cammino all’Itf del World Tennis Tour di Antalya. Sulla terra rossa turca e nel torneo che vanta un montepremi di 15mila dollari, la racchetta brianzola ha messo a segno un altro colpo e si è qualificata ieri per i quarti di finale superando nel match degli ottavi in due set, con il netto punteggio di 6-2 6-2, il temuto tennista moldavo Ilya Snitari che nel turno precedente aveva eliminato il numero 370 al mondo, l’israeliano Edan Leshem. Per Arnaboldi si tratta del quinto successo di fila nel torneo turco visto che in precedenza aveva superato nelle qualificazioni nell’ordine il turco Umut Kaan Yenilmez, quindi gli italiani Giuseppe Tresca e Gianmarco Ferrari quindi nel primo turno del tabellone principale anche il collega cipriota Costantinos Koshis. Ieri come detto è arrivato il quinto sigillo del suo cammino, al termine di un’autentica battaglia sul campo in terra battuta, specialmente nel primo set durato quasi un’ora di gioco.

Ora i quarti di finale contro il bulgaro Adrian Andreev

Superato però di slanncio il turno ora nei quarti Federico Arnaboldi affronterà un altro rivale temibile quale il bulgaro Adrian Andreev che negli ottavi ha a sua volta eliminato la testa di serie numero 4 del torneo Vladysav Orlov con il punteggio di 7-5, 6-4. Ma come detto per Federico, apparso in grande forma inqueto periodo, la partite di oggi è una grande occasione per continuare la sua avventura in terra turca e puntare a centrare il passaggio alla semifinale del Future M15 World Tennis Tour di Antalya.