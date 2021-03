Tennis lariano Federico Arnaboldi avanza agli ottavi nel torneo Ift di Rovigno

Tennis lariano buone nuove dalla Croazia per il 20enne canturino.

Tennis lariano intanto dall’11 aprile scatteranno i gironi della serie C con in campo tre squadre nostrane

Belle notizie per il tennis lariano arrivano dalla Croazia. Già perché ieri il giovane canturino Federico Arnaboldi ha guadagnato l’accesso ai quarti di finale del torneo Ift di Rovigno valido per il World Tennis Tour di Rovigno. Il 20enne canturino dopo aver superato le qualificazioni ha centrato il suo quarto successo consecutivo battendo con un’ottima prova e in meno di un ‘ora per 6-2 6-0 il francese Mathieu Perchicot, testa di serie numero 7 del torneo. Ora nel prossimo turno Arnaboldi dovrà sfidare il connazionale azzurro Francesco Passaro con in palio i quarti di finale.

Dall’11 aprile scatta la serie C di tennis con le squadre lariane

Dopo Pasqua esattamente dall’11 aprile scatterà la serie C di tennis con anche tre squadre lariane in campo, due per il settore femminile e una nel maschile. Proprio tra i maschi l’unica portacolori nostrana sarà il Circolo Tennis Cantù che esordirà su campo del GTennis quindi se la vedrà con Capriolo, Milano Tennis Academy, Sportrend Melzo, Canottieri Garda, Sondrio e chiuderà sul campo della Canottieri Ticino. Chi vince il girone sale in B2, le ultime due ai playout per evitare la retrocessione in D1. Anche in campo femminile è presente il CT Cantù in girone con Sirmione, Alte Groane, Sportng Milano 3, Villa Reale, Sporting Saronno e Agrate. Cantù debutterà fuori casa a Sirmione- Prima classificata promossa in B e ultime due ai playout. Stessa formula anche per il girone del Tennis Game di Dongo che se la vedrà con Tennis Club Crema, Tennis Gigi, Ceriano, Milago, TC Lombardo, Quanta Village e TC Boschetto. Dongo debutterà in casa contro il TC Crema.