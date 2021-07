Tennis lariano Federico Arnaboldi avanza anche nel Torneo Città di Perugia

Tennis lariano luci e ombre per i due cugini canturini in campo internazionale.

Giornata tra luci e ombre per il tennis lariano in campo internazionale. Protagonisti i due cugini brianzoli Andrea e Federico Arnaboldi.

Brutte notizie per Andrea Arnaboldi che dopo aver superato il 1° turno del Challenger Atp di Tampere, in Finlandia, dove ha superato con autorità il brasiliano Felipe Meligeni Rodrigues Alves, oggi invece è stato eliminato negli ottavi di finale per 6-4m 6-3 dal kazako Dmitry Popko, testa di serie numero 5 e numero 187 delle classifiche internazionali dell’Atp.

Federico Arnaboldi avanti tutta a Perugia

Le belle noztie invece le porta ancora un volta il cugino più giovane Federico che dopo aver vinto i tornei di Bergamo e L’Aquila continua il suo magic moment anche all’Itf Città di Perugia dove il 21enne canturino inserito da testa di serie numero 7 ha battuto prima Federico Bertuccioli in tre set e in rimonta per 4-6, 6-2, 6-4 e oggi si è ripetuto superando in due set lo svizzero Remy Bertola con il punteggio di 6-2, 6-4 in poco meno di un’ora e mezza qualificandosi così per i quarti di finale dove sfiderà per un posto in semifinale il talento Luca Nardi-che ha battuto il francesce Valentin Royer. Federico Arnaboldi è arrivato a 14 successi consecutivi nel circuito internazionale ma non si vuole fermare.