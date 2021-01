Tennis lariano Federico Arnaboldi avanza ancora e vede il tabellone principale di Antalya

Tennis lariano luci ombre dall’Itf World Tennis Tour in Turchia.

Tennis lariano ieri è stato invece eliminato con onore il comasco Carlo Aberto Fossati

Luci e ombre dalla Turchia per il tennis lariano. Il 2° turno delle qualificazioni al torneo Itf del circuito internazionale valido per il World Tennis Tour ha sorriso solo in parte ai colori nostrani. Luce brillante per Federico Arnaboldi che ha messo a segno il secondo successo consecutivo nelle qualificazioni sulla terra rossa del torneo di Antalya. Il giovane 20enne canturino infatti che la settimana scorsa era arrivato fino ai quarti di finale dopo aver passato le qualificazioni, ieri ha superato il secondo ostacolo elimnando in due set per 6-3, 6-4 il croato Josip Krstanovic. Ora tra il tabellone principale del torneo turco e Federico Arnaboldi resta un solo avversario nel terzo turno lo svedese Jonathan Mridha, testa di serie numero 5 ad Antalya e numero 500 del ranking Atp.

Dalla terra rossa di Antalya le ombre sono per tennista comasco Carlo Alberto Fossati che dopo aver superato il primo turno di qualificazione ieri aveva il compito più arduo rappresentato dalla testa di serie numero 1, l’ucraino Georgii Kravchenko. Il lariano però ha tenuto testa al forte rivale tanto da imporsi nel primo set per 6-3. L’ucraino però ha cambiato marcia pareggiando i conti vincendo la seconda partita per 6-2 per poi andare a imporsi e passare il turno grazie a un interminabile tiebreak vinto per 10-6. Per Carlo Alberto Fossati un’eliminazione ma testa alta.